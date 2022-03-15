Стало известно, когда россиянам поднимут пенсии из-за роста цен

Эксперт заявил, что не следует поддаваться панике, так как у России есть подушка безопасности — Фонд национального благосостояния. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Эксперт заявил, что не следует поддаваться панике, так как у России есть подушка безопасности — Фонд национального благосостояния. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Госдума РФ проведет новую индексацию пенсии после стабилизации ситуации в экономике и последующего изучения реальной инфляции в стране. Такое заявление сделал депутат Ярослав Нилов.

По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, для индексаций выплат пожилым гражданам необходимо сперва определить реальную инфляцию, а после стабилизации цен на внутреннем рынке, можно приступать к вопросу определения необходимого коэффициента индексации пенсий.

Как сообщили «РИА Новости», депутат уверен, что в первую очередь необходимо дождаться стабилизации ситуации с ценами на внутреннем рынке и определить индекс реальной инфляции, а не поддаваться панике. В целом в стране сейчас наблюдается активная инфляция и девальвация рубля. Это снижает покупательскую способность граждан, в том числе пенсионеров, добавил Нилов.

Уже в ближайшее время правительство и Госдума обсудят вопрос дополнительной индексации пенсий, подытожил парламентарий.

Напомним, правительство России может установить фиксированные цены на продукты питания. У Минпромторга есть полномочие к установке фиксированных цен на продукты питания, при этом ведомство ни разу им не пользовалось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что живущие за рубежом пожилые граждане России продолжат получать свои пенсии в полном объеме. Все обязательства перед пожилыми гражданами, в том числе находящимися за границей выполняются и продолжат выполняться в будущем.

Уже в апреле россиян ждет повышение размера пенсионных выплат. Речь идет о социальных пенсиях и пенсиях по государственному пенсионному обеспечению. Индексация, которая будет произведена с 1 апреля 2022 года, составит 7,7 процента.

В предстоящем месяце российские пенсионеры могут получить дополнительные 2,2 тысячи рублей к своей пенсии. Для этого им необходимо иметь при себе определенную справку. Получить дополнительные средства к пенсии могут те граждане преклонного возраста, которые имеют на иждивении несовершеннолетних детей, а также граждан до 23 лет, получающих образование. Если ребенок не достиг 18-летия, никаких справок и иных документов не потребуется.