Минтруд подтвердил выплату пенсий россиянам, живущим за рубежом

Живущие за рубежом пожилые граждане России продолжат получать свои пенсии в полном объеме.

Все обязательства перед пожилыми гражданами, в том числе находящимися за границей выполняются и продолжат выполняться в будущем, заверили в пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ.

Тем, кто уехал на постоянное проживание за пределы России, средства будут поступать на банковские счета в иностранных или отечественных банках. В ведомстве также отметили, что оператором является Сбербанк России.

Напомним, что уже в апреле россиян ждет повышение размера пенсионных выплат. Речь идет о социальных пенсиях и пенсиях по государственному пенсионному обеспечению. Индексация, которая будет произведена с 1 апреля 2022 года, составит 7,7 процента.

В апреле 2022 года российские пенсионеры могут получить дополнительные 2,2 тысячи рублей к своей пенсии. Для этого им необходимо иметь при себе определенную справку. Получить дополнительные средства к пенсии могут те граждане преклонного возраста, которые имеют на иждивении несовершеннолетних детей, а также граждан до 23 лет, получающих образование. Если ребенок не достиг 18-летия, никаких справок и иных документов не потребуется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские власти будут пристально следить за ситуацией с ценами и не дадут пенсионеров в обиду.