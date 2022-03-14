Глава Минфина Силуанов пообещал не дать пенсионеров «в обиду» в условиях роста цен

Российские власти будут пристально следить за ситуацией с ценами и не дадут пенсионеров в обиду. Такое заявление сделал глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, в бюджете страны вполне достаточно средств для производства жизненно необходимых товаров. Рост цен на базовые продукты и индексация пенсий будут находиться под полным контролям и не превысят допустимых уровней.

Как сообщили «РИА Новости», Силуанов подчеркнул, что со стороны властей к пожилым гражданам всегда очень пристальное внимание.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в апреле 2022 года российские пенсионеры могут получить дополнительные 2,2 тысячи рублей к своей пенсии. Для этого им необходимо иметь при себе определенную справку. Получить дополнительные средства к пенсии могут те граждане преклонного возраста, которые имеют на иждивении несовершеннолетних детей, а также граждан до 23 лет, получающих образование. Если ребенок не достиг 18-летия, никаких справок и иных документов не потребуется.

Напомним, что уже в апреле россиян ждет повышение размера пенсионных выплат. Речь идет о социальных пенсиях и пенсиях по государственному пенсионному обеспечению. Индексация, которая будет произведена с 1 апреля 2022 года, составит 7,7 процента.