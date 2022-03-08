Названа справка, которая увеличит пенсии россиян сразу на 2188 рублей с апреля

В апреле 2022 года российские пенсионеры могут получить дополнительные 2,2 тысячи рублей к своей пенсии. Для этого им необходимо иметь при себе определенную справку.

Так, для получения прибавки потребуется собственноручно заполнить заявление, после чего принести справку, подтверждающую возможность предоставления выплаты.

Как сообщил PRIMPRESS, получить дополнительные средства к пенсии могут те граждане преклонного возраста, которые имеют на иждивении несовершеннолетних детей, а также граждан до 23 лет, получающих образование. Если ребенок не достиг 18-летия, никаких справок и иных документов не потребуется. В другом случае придется доказать, что ребенок учится на очном отделении в вузе, ведь только в таком случае доплата может быть назначена. При этом государство готово поощрить воспитание только 3 детей.

В Пенсионный фонд также необходимо будет предоставить документы, подтверждающие факт иждивения ребенка. Например, справку о совместном проживании с родителями. Если же ребенок уже учится в высшем учебном заведении, нужна будет справка из его учебного заведения.

За каждого иждивенца ПФР начисляет пенсионерам дополнительно по 2 188 рублей в месяц. Деньги поступают с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления на перерасчет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уже в апреле россиян ждет повышение размера пенсионных выплат. Речь идет о социальных пенсиях и пенсиях по государственному пенсионному обеспечению. Индексация, которая будет произведена с 1 апреля 2022 года, составит 7,7 процента.

Выплаты по государственному пенсионному обеспечению затронут граждан, которые в силу различных обстоятельств не смогли выработать достаточное количество трудового стажа для получения страховой пенсии. В среднем размер таких выплат в апреле вырастет на 800 рублей. Их получат около 700 тыс. человек в стране.

Напомним, в Госдуме раскрыли точные даты повышения пенсий в 2022 году. Выплаты военным в отставке проиндексируют с 1 октября. Такое нововведение позволит правительству оперативно реагировать на изменение ситуации в случае роста инфляции.