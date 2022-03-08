Озвучена дата очередной прибавки к пенсии в России

Озвучена дата очередной прибавки к пенсии в России
В среднем, размер таких выплат в апреле вырастет на 800 рублей. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Уже в апреле россиян ждет повышение размера пенсионных выплат. Речь идет о социальных пенсиях и пенсиях по государственному пенсионному обеспечению.

Индексация, которая будет произведена с 1 апреля 2022 года, составит 7,7 процента. Отмечается, что социальные пенсии по возрасту в России получают более 3 млн граждан.

Как сообщила «Российская газета», выплаты по государственному пенсионному обеспечению затронут граждан, которые в силу различных обстоятельств не смогли выработать достаточное количество трудового стажа для получения страховой пенсии. В среднем размер таких выплат в апреле вырастет на 800 рублей. Их получат около 700 тыс. человек в стране.

Государственные пенсии за выслугу лет назначаются военнослужащим, космонавтам и работникам летно-испытательного состава, федеральным государственным служащим.

Государственные пенсии по старости выплачиваются гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

Напомним, в Госдуме раскрыли точные даты повышения пенсий в 2022 году. Выплаты военным в отставке проиндексируют с 1 октября. Такое нововведение позволит правительству оперативно реагировать на изменение ситуации в случае роста инфляции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России военные пенсионеры получат увеличенные выплаты с 1 марта 2022 года. Оплаты коснутся платежей, которые были осуществлены за январь и февраль текущего года.

Напомним, размер пенсии будет увеличен на 8,6% с 1 января этого года с помощью предусмотренных законами инструментов. После пересчета средняя пенсия военного пенсионера по выслуге лет в этом году составит 33 300 рублей.

Кроме того, военные пенсионеры в некоторых случаях обладают правом на назначение второй пенсии. Для этого необходимо выполнить некоторые условия, напомнили в Пенсионном фонде России. Главным условием для этого является стаж работы в гражданских структурах. В 2022 году перечисленные параметры составляют 13 лет.

Кроме индексации страховой пенсии в России на 8,4% повысили размер материнского капитала и пособий по уходу за детьми. Также россиянам с 1 февраля начали платить по 20,4 тысячи рублей за рождение первого ребенка.

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