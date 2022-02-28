Военным пенсионерам напомнили о дополнительных выплатах в марте

Военным пенсионерам напомнили о дополнительных выплатах в марте
Доплаты коснутся платежей, которые были осуществлены за январь и февраль 2022 года. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В России военные пенсионеры получат увеличенные выплаты с 1 марта 2022 года. Об этом напомнила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, оплаты коснутся платежей, которые были осуществлены за январь и февраль текущего года.

Бессараб отметила в разговоре с URA.RU, что индексация стала внеочередной, так как у военных пенсии повышались в октябре 2021 года. Тогда индексация составила четыре процента.

Напомним, размер пенсии будет увеличен на 8,6% с 1 января этого года с помощью предусмотренных законами инструментов. После пересчета средняя пенсия военного пенсионера по выслуге лет в этом году составит 33 300 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что военные пенсионеры в некоторых случаях обладают правом на назначение второй пенсии. Для этого необходимо выполнить некоторые условия, напомнили в Пенсионном фонде России.

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