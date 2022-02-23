В Пенсионном фонде назвали условия выплаты двойной пенсии бывшим военным

Одно из главных условий - наличие стажа работы в гражданских организациях после службы в силовом ведомстве (в 2022 году - 13 лет). Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Одно из главных условий - наличие стажа работы в гражданских организациях после службы в силовом ведомстве (в 2022 году - 13 лет). Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Военные пенсионеры в некоторых случаях обладают правом на назначение второй пенсии. Для этого необходимо выполнить некоторые условия, напомнили в Пенсионном фонде России.

В число военных пенсионеров входят также экс-сотрудники некоторых силовых ведомств — МВД, ФСБ и других. В обычном порядке выплаты они получают за выслугу лет или по инвалидности от своих ведомств. Также у пожилых россиян в отставке имеется возможность получать страховую пенсию от ПФР. Главным условием для этого является стаж работы в гражданских структурах. В 2022 году перечисленные параметры составляют 13 лет.

На сайте ведомства отметили, что помимо прочего военные в отставке должны соответствовать и другим условиям, среди которых: наличие минимальной суммы суммы пенсионных коэффициентов (23,4), возраст — 61,5 год для мужчин и 56,5 лет для женщин. Если пенсионер занимается предпринимательской деятельностью, то он тоже имеет право на пенсию.

Напомним, кроме индексации страховой пенсии в России на 8,4% повысили размер материнского капитала и пособий по уходу за детьми. Также россиянам с 1 февраля начали платить по 20,4 тысячи рублей за рождение первого ребенка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилые граждане России недополучают денежные средства после индексации пенсионных выплат. Внимательные пенсионеры, получив февральскую пенсию в проиндексированном размере, заметили, что размер выплаты несколько ниже, чем должен быть. Разница составила 8 копеек. Такая цифра неощутима для каждого отдельно взятого пенсионера, но если взять эти цифры в масштабе страны, то выясняется, что ПФР недоплатил россиянам 32 млн рублей ежемесячно, заявила юрист.

Напомним, с 1 февраля 2022 года россияне могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания. Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов. Также анонсировано повышение цен в ближайшее время и на торты, пирожные, зефир, вафли, мармелад. Стоимость хлебобулочных изделий в среднем увеличится на 30%.