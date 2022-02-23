Пожилые россияне недосчитались денег после индексации пенсий

Разрыв получается в несколько копеек, которые со временем превращаются в рубли. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Разрыв получается в несколько копеек, которые со временем превращаются в рубли. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Пожилые граждане России недополучают денежные средства после индексации пенсионных выплат. Такое заявление сделала кандидат юридических наук Ирина Сивакова.

В феврале неработающим пенсионерам начали перечислять страховую пенсию, повышенную на 8,6% по сравнению с декабрьскими выплатами. Индексация выплат в 2022 году стала рекордной. Однако внимательные пожилые россияне, получив февральскую пенсию в проиндексированном размере, заметили, что размер выплаты несколько ниже, чем должен быть, рассказала эксперт

«Разница в 8 копеек получается, скорее всего, из-за конвертации пенсии, рассчитанной до 2015 года, в пенсионные баллы», — заявила эксперт.

Пенсия рассчитывается следующим образом: к фиксированной выплате добавляется страховая пенсия. Для правильного расчета нужно умножить пенсионные баллы на их стоимость и прибавить фиксированную выплату.

Восемь копеек является неощутимой цифрой для каждого отдельно взятого пенсионера, но если взять эти цифры в масштабе страны, то выясняется, что Пенсионный фонд России недоплатил россиянам 32 млн рублей ежемесячно. При этом разрыв при самостоятельных подсчетах в некоторых случаях составляет несколько рублей.

Напомним, кроме индексации страховой пенсии в России на 8,4% повысили размер материнского капитала и пособий по уходу за детьми. Также россиянам с 1 февраля начали платить по 20,4 тысячи рублей за рождение первого ребенка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилые граждане России могут лишить всех льгот всего за одно нарушение. Речь идет о тех пенсионерах, которые сдают свое жилье в аренду. Это позволяет гражданам серьезно улучшить финансовое положение, учитывая в том числе повышение цен на продукты.

С 1 февраля 2022 года россияне могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания. Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов. Также анонсировано повышение цен в ближайшее время и на торты, пирожные, зефир, вафли, мармелад. Стоимость хлебобулочных изделий в среднем увеличится на 30%.