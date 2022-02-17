Российских пенсионеров обрадовали новой выплатой до 11 тысяч рублей

Если пенсия самого человека ниже указанной отметки, ему назначают доплату, которая доводит общий доход до данного показателя. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Если пенсия самого человека ниже указанной отметки, ему назначают доплату, которая доводит общий доход до данного показателя. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Российские пенсионеры смогут получить дополнительные денежные выплаты до 11 тысяч рублей. Деньги будут зачисляться на банковские карты уже с 18 февраля

Надбавка полагается тем, кто находится в сложном материальном положении. В ближайшее время им начнут поступать региональные социальные доплаты к пенсии.

Как сообщает PRIMPRESS, на льготу могут рассчитывать те россияне, чья пенсия недотягивает до уровня прожиточного минимума. Так, например, в Ленобласти этот показатель составляет 10 992 рубля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала нарушение, за которое пенсионеров начнут лишать всех льгот. Речь идет о тех пенсионерах, которые сдают свое жилье в аренду. Это позволяет гражданам серьезно улучшить финансовое положение. Пенсионерам напомнили, что уклонение от уплаты налогов грозит гражданину уплатой штрафа в размере 20% от общей суммы и привлечением к административной ответственности.