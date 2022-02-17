Российских пенсионеров обрадовали новой выплатой до 11 тысяч рублей

Российских пенсионеров обрадовали новой выплатой до 11 тысяч рублей
Если пенсия самого человека ниже указанной отметки, ему назначают доплату, которая доводит общий доход до данного показателя. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Российские пенсионеры смогут получить дополнительные денежные выплаты до 11 тысяч рублей. Деньги будут зачисляться на банковские карты уже с 18 февраля

Надбавка полагается тем, кто находится в сложном материальном положении. В ближайшее время им начнут поступать региональные социальные доплаты к пенсии.

Как сообщает PRIMPRESS, на льготу могут рассчитывать те россияне, чья пенсия недотягивает до уровня прожиточного минимума. Так, например, в Ленобласти этот показатель составляет 10 992 рубля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала нарушение, за которое пенсионеров начнут лишать всех льгот. Речь идет о тех пенсионерах, которые сдают свое жилье в аренду. Это позволяет гражданам серьезно улучшить финансовое положение. Пенсионерам напомнили, что уклонение от уплаты налогов грозит гражданину уплатой штрафа в размере 20% от общей суммы и привлечением к административной ответственности.

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