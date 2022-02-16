Названо нарушение, за которое пенсионеров начнут лишать всех льгот

Пожилых граждан России предупредили о том, что их могут лишить всех льгот всего за одно нарушение.

Речь идет о тех пенсионерах, которые сдают свое жилье в аренду. Это позволяет гражданам серьезно улучшить финансовое положение, однако им напомнили, что такой способ заработка без оплаты положенных налогов на доходы приведет к административный ответственности и лишению различных льгот, положенных пенсионеру.

Как сообщает PensNews, уклонение от уплаты налогов грозит гражданину уплатой штрафа в размере 20% от общей суммы и привлечением к административной ответственности.

Напомним, с 1 февраля 2022 года россияне могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания. Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов. Также анонсировано повышение цен в ближайшее время и на торты, пирожные, зефир, вафли, мармелад. Стоимость хлебобулочных изделий в среднем увеличится на 30%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минтруд раскрыл реальный доход работающих пенсионеров