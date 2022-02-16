Названо нарушение, за которое пенсионеров начнут лишать всех льгот

Названо нарушение, за которое пенсионеров начнут лишать всех льгот
Для многих пенсионеров сдача жилья остается единственным способом, чтобы улучшить свое финансовое положение. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Пожилых граждан России предупредили о том, что их могут лишить всех льгот всего за одно нарушение.

Речь идет о тех пенсионерах, которые сдают свое жилье в аренду. Это позволяет гражданам серьезно улучшить финансовое положение, однако им напомнили, что такой способ заработка без оплаты положенных налогов на доходы приведет к административный ответственности и лишению различных льгот, положенных пенсионеру.

Как сообщает PensNews, уклонение от уплаты налогов грозит гражданину уплатой штрафа в размере 20% от общей суммы и привлечением к административной ответственности.

Напомним, с 1 февраля 2022 года россияне могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания. Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов. Также анонсировано повышение цен в ближайшее время и на торты, пирожные, зефир, вафли, мармелад. Стоимость хлебобулочных изделий в среднем увеличится на 30%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минтруд раскрыл реальный доход работающих пенсионеров

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