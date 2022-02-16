Минтруд раскрыл реальный доход работающих пенсионеров

В декабре прошлого года средняя пенсия в России составляла 15 842 рубля. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В декабре прошлого года средняя пенсия в России составляла 15 842 рубля. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Средний ежемесячный совокупный доход работающих пенсионеров составляет около 66 тыс. рублей, а их пенсия — 14 тыс., заявили в Минтруде, ссылаясь на данные аналитиков Пенсионного фонда.

При этом средняя страховая пенсия неработающих граждан пожилого возраста после индексации на 8,6% достигла почти 19 тысяч рублей, сообщили «Известия».

Для сравнения, размер средней пенсии в России в декабре прошлого года, по данным Росстата, составлял 15 842 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что работающим пенсионерам раскрыли способ повысить пенсию путем временного увольнения.

Напомним, с 1 февраля 2022 года россияне могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания. Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов. Также анонсировано повышение цен в ближайшее время и на торты, пирожные, зефир, вафли, мармелад. Стоимость хлебобулочных изделий в среднем увеличится на 30%.