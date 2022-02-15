Работающим пенсионерам раскрыли способ повысить пенсию путем временного увольнения

Трудоустроенные пожилые россияне могут рассчитывать на индексацию пенсии, однако для этого им придется уволиться и снова устроиться на работу. Такой способ назвал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

По его словам, если гражданин работает, то пенсионные выплаты не индексируются, однако по выходу на пенсию россиянин получает индексацию. Однако есть способ получить индексацию не уходя с работы. Теоретически, добавил эксперт.

«Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать», — рассказал Гиринский агентству «Прайм».

Эксперт отметил, что осуществить такой способ будет довольно сложно, так как пенсионеру не так легко устроиться на работу с высокой зарплатой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что законопроект об индексации пенсий военных на 8,6% внесли в Госдуму.

Напомним, с 1 февраля 2022 года россияне могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания. Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов. Также анонсировано повышение цен в ближайшее время и на торты, пирожные, зефир, вафли, мармелад. Стоимость хлебобулочных изделий в среднем увеличится на 30%.