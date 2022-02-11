Законопроект об индексации пенсий военных на 8,6% внесли в Госдуму

Законопроект об индексации пенсий военных на 8,6% внесли в Госдуму
Повышение денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц заложено в бюджете на 2022 год. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Законопроект об индексации на 8,6% пенсий для военных внесен в Госдуму.

Текст документа опубликован в думской электронной базе данных в четверг, 10 февраля. В пояснительной записке сказано, что увеличение пенсии будет с 1-го января этого года.

Также указано, что данный законопроект подготовлен в соответствии с решением президента России Владимира Путина.

Напомним, кроме индексации страховой пенсии в России на 8,4% повысили размер материнского капитала и пособий по уходу за детьми. Также россиянам с 1 февраля начали платить по 20,4 тысячи рублей за рождение первого ребенка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ежемесячную доплату получат не только военные пенсионеры, но и приравненные к ним лица, в том числе служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии и пожарные. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил депутатов рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки.

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