Мишустин: подготовлен законопроект об индексации пенсий для военных пенсионеров на 8,6%

Мишустин: подготовлен законопроект об индексации пенсий для военных пенсионеров на 8,6%
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Законопроект об индексации на 8,6% пенсий для военных пенсионеров подготовлен, она будет отсчитываться с 1 января текущего года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, ежемесячную доплату получат не только военные пенсионеры, но и приравненные к ним лица, в том числе служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии и пожарные, сообщает ТАСС.

Мишустин попросил депутатов рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные пенсии своевременно и в полном объем.

Напомним, кроме индексации страховой пенсии в России на 8,4% повысили размер материнского капитала и пособий по уходу за детьми. Также россиянам с 1 февраля начали платить по 20,4 тысячи рублей за рождение первого ребенка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российским пенсионерам объявили о разовой выплате в 6 тысяч с апреля.

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