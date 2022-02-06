Российским пенсионерам объявили о разовой выплате в 6 тысяч с апреля

Российским пенсионерам объявили о разовой выплате в 6 тысяч с апреля
Деньги смогут помочь пенсионерам в условиях нового роста цен на продовольствие. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Некоторые пожилые граждане России смогут получить новую единоразовую денежную выплату. Деньги при этом будут выдавать в течение трех месяцев.

Решение об осуществлении новой выплаты принято на региональном уровне. В частности, об этом уже успели объявить власти Калининградской области. Местный губернатор подписал соответствующее постановление о помощи пенсионерам и многодетным семьям. Среди пенсионеров получателями выплаты получат те, кто имеет региональную социальную доплату к пенсии.

Как сообщил PRIMPRESS, размер выплаты составит шесть тысяч рублей, но деньги станут доступны определенным категориям граждан и будут выдаваться постепенно — в течение 3 месяцев, начиная с апреля 2022 года. Предполагается, что деньги можно будет потратить на продукты.

Данную выплату власти уже вводили в 2020 году для безработных граждан. Сейчас меру поддержки решили повторить уже для других категорий населения.

Чиновники уверены, что льгота поможет пожилым гражданам в условиях нового роста цен на продовольствие. По словам губернатора, обычно во втором квартале года цены как раз растут, поскольку новый урожай еще не подоспел, а запасы старого уже проданы.

Напомним, с 1 февраля 2022 года россияне могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания. Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов. Также анонсировано повышение цен в ближайшее время и на торты, пирожные, зефир, вафли, мармелад. Стоимость хлебобулочных изделий в среднем увеличится на 30%.

В январе 2022 года мировой индекс цен на продовольствие в России вырос на 1,1% по сравнению с декабрем. Увеличение стоимости связано главным образом с тем, что поднялась стоимость молочных продуктов и растительного масла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилые россияне могут быть поддержаны государством посредством введения продуктовых карточек. Сумма которую они смогут потратить на продукты питания, составит 13 тыс. рублей.

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