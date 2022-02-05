Пожилым россиянам планируют выдавать продуктовые карты на 13 тысяч с марта

Tсли с идеей поторопятся и примут решение положительно, то идея может заработать уже с марта текущего года. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Tсли с идеей поторопятся и примут решение положительно, то идея может заработать уже с марта текущего года. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Пожилые россияне могут быть поддержаны государством посредством введения продуктовых карточек. Сумма которую они смогут потратить на продукты питания, составит 13 тыс. рублей.

Государственная дума уже подготовила соответствующий законопроект. Новая льгота должна поддержать незащищенные слои населения в период высокого уровня инфляции в стране.

Как сообщил PRIMPRESS, документ предусматривает введение банковских карт для приобретения продуктов для некоторых россиян. Речь идет о пенсионерах, инвалидах и многодетных семьях.

По предварительным данным, стать обладателем такой карты смогут те, чей уровень дохода составляет менее двух прожиточных минимумов. Это порядка 25 тыс. рублей. А объем самих денег, лежащих на счету, может составлять порядка 13 тыс. рублей в месяц. Деньги нуждающимся нужно потратить в течение месяца, остаток на следующий период продлеваться не будет.

Для получения карты нужно подать заявление в орган соцзащиты. Трудность состоит только в том, чтобы выявить действительно нуждающихся в помощи. Ведь среди граждан есть те, кто работает неофициально, получая доход.

Отмечается, что в случае оперативной реализации идеи она может заработать уже с марта текущего года.

Напомним, с 1 февраля 2022 года россияне могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания. Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов.

В январе 2022 года мировой индекс цен на продовольствие в России вырос на 1,1% по сравнению с декабрем. Увеличение стоимости связано главным образом с тем, что поднялась стоимость молочных продуктов и растительного масла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов. Также анонсировано повышение цен в ближайшее время и на торты, пирожные, зефир, вафли, мармелад. Стоимость хлебобулочных изделий в среднем увеличится на 30%.