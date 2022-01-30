Ряд продуктов может резко подорожать в России с 1 февраля

Россияне могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания с 1 февраля 2022 года. Особенно рекомендуют поспешить сладкоежкам.

Подорожать должны наиболее популярные позиции в супермаркетах. Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов.

Как сообщил PRIMPRESS, также анонсировано повышение цен в ближайшее время и на торты, пирожные, зефир, вафли, мармелад. Стоимость хлебобулочных изделий в среднем увеличится на 30%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2022 году россияне могут рассчитывать на снижение цен на продукты, связанные с пшеницей и сахарной свеклой. Снижение стоимости этих продуктов связано с ожидаемыми хорошими урожаями. При этом в начале года в супермаркетах уже снизились цены на яйца и курицу.