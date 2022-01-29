Финансист рассказал, какие продукты подешевеют в 2022 году

Шибанов отметил, что в начале года в супермаркетах уже снизились цены на яйца и курицу. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Шибанов отметил, что в начале года в супермаркетах уже снизились цены на яйца и курицу. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Директор Финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов перечислил продукты, цены на которые снизятся в текущем году.

Эксперт рассказал агентству «Прайм», что россияне могут рассчитывать на снижение цен на продукты, связанные с пшеницей и сахарной свеклой. Подешевение этих продуктов связано с ожидаемыми хорошими урожаями. Шибанов отметил, что в начале года в супермаркетах уже снизились цены на яйца и курицу.

Финансист не исключил, что действия Центробанка по укреплению рубля поспособствуют снижению издержки импортеров. Однако это не гарантирует снижения цен на товары из-за рубежа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Росконтроль рассказал, какой продукт прикупить перед его скорым подорожанием.