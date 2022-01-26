Росконтроль рассказал, какой продукт прикупить перед его скорым подорожанием

Жителей России предупредили, на какой продукт в скором времени стоит ожидать повышение цены.
Речь идет о росте стоимости красной икры. Об этом сообщили в Росконтроле, отмечает PRIMPRESS.
Уведомление от производителей этого продукта уже пришло всем крупным торговым сетям в России. В ближайшее время красная икра подорожает от 7 до 30 процентов.
Специалисты отмечают, что индексация цен связана в первую очередь с самим брендом, а также с видом продукции и упаковки. Обычные товары могут подорожать на 10%, а премиальные марки икры возрастут в цене на целых процентов.
Все произошло потому, что на рынке сейчас наблюдается дефицит икры. Лососевая путина прошла неудачно в Китае и Японии, поэтому оттуда начали активно скупать российскую икру.
Одновременно с этим Росрыболовство заявило, что цена на красную икру растет в связи с высоким мировым спросом, сами же торговые сети в этом очень сомневаются.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что птицефабрики предупредили о возможном дефиците инкубационных яиц, поэтому ожидается повышение стоимости этого продукта в конце января.