Росконтроль рассказал, какой продукт прикупить перед его скорым подорожанием

Росконтроль рассказал, какой продукт прикупить перед его скорым подорожанием. Фото: pixabay.com

Росконтроль рассказал, какой продукт прикупить перед его скорым подорожанием. Фото: pixabay.com

Жителей России предупредили, на какой продукт в скором времени стоит ожидать повышение цены.

Речь идет о росте стоимости красной икры. Об этом сообщили в Росконтроле, отмечает PRIMPRESS.

Уведомление от производителей этого продукта уже пришло всем крупным торговым сетям в России. В ближайшее время красная икра подорожает от 7 до 30 процентов.

Специалисты отмечают, что индексация цен связана в первую очередь с самим брендом, а также с видом продукции и упаковки. Обычные товары могут подорожать на 10%, а премиальные марки икры возрастут в цене на целых процентов.

Все произошло потому, что на рынке сейчас наблюдается дефицит икры. Лососевая путина прошла неудачно в Китае и Японии, поэтому оттуда начали активно скупать российскую икру.

Одновременно с этим Росрыболовство заявило, что цена на красную икру растет в связи с высоким мировым спросом, сами же торговые сети в этом очень сомневаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что птицефабрики предупредили о возможном дефиците инкубационных яиц, поэтому ожидается повышение стоимости этого продукта в конце января.