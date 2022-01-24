В России к концу января ожидается рост цен на яйца и мясо

Яйца содержат жирорастворимые витамины, такие как витамин А, а также качественные белки. Фото: Pixabay

Яйца содержат жирорастворимые витамины, такие как витамин А, а также качественные белки. Фото: Pixabay

Птицефабрики предупредили о возможном дефиците инкубационных яиц.

Это связано с введенными Роспотребнадзором ограничениями на ввоз инкубационных яиц из некоторых регионов Германии, Нидерландов и Франции. Цена одного яйца составляет 40 рублей, сообщает «Коммерсант».

Из-за дефицита и роста стоимости яиц птицефабрики будут вынуждены закупать продукцию у непроверенных поставщиков, что может привести к риску занесения заболеваний, уменьшению сохранности птицы и росту себестоимости.

Представители «Траст-Птицеводческих активов», считают, что с ноября 2021 года средняя цена инкубационного яйца в РФ выросла с 22–24 рублей до 30 рублей за штуку.

По мнению президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, цены на мясо птицы тоже вырастут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России ожидается уже «традиционное» повышение цен на группы продуктов. В зависимости от категории граждане должны будут заплатить на от 5% до 25% больше. Эксперт заявил, что после новогодних праздников повышение цен на продукты уже становится обычным делом.