Al Jazeera назвало девять продуктов, обязательных в рационе ребенка

Рацион ребенка обязательно должен включат продукты, богатые питательными веществами. Помочь растущему организму оставаться здоровым могут 9 продуктов.

Как сообщает Al Jazeera, дети, как и взрослые, нуждаются в углеводах, белках, клетчатке, жирах, витаминах и минералах. Учеными доказано, что недостаточное количество питательных веществ в рационе ребенка может спровоцировать появление серьезных заболеваний, таких как сахарный диабет второго типа, ожирение, сердечно-сосудистые и почечные заболевания.

Избежать последствий для здоровья ребенка можно, правильно подобрав ежедневный рацион питания. Специалисты перечислили 9 продуктов, которые обязательно должны присутствовать в меню ребенка.

Хлеб из цельнозерновой муки

Многие считают, что хлеб приводит к набору веса. Однако, как и в случае с другими продуктами, лишние килограммы появятся только от его чрезмерного употребления.

Если его потребление не превышает энергетические потребности ребенка, то два ломтика цельнозернового хлеба принесут только пользу. Более того, это идеальный вариант для замены выпечки, печенья и снеков.

Апельсин

Родителям не следует забывать, что в апельсинах и других фруктах содержится много витамина С. Для ребенка будет достаточно по три дольки в день.

Яйца

Яйца — это одни из самых богатых белками продуктов, поэтому в детском рационе они должны присутствовать обязательно. Кроме того, они легко готовятся и сочетаются с другими продуктами.

Орехи

В орехах содержится много белка, витаминов, полезных жиров, а также калия, цинка, кальция, железа и магния. Эти плоды помогают снизить риск ожирения и диабета, улучшить перистальтику кишечника и укрепить кости.

Капуста

Для ребенка подойдут любые овощи из семейства капустных: брокколи, цветная капуста, белокочанная, краснокочанная или брюссельская капуста. Капуста богата антиоксидантами и витамином В.

Йогурт

Йогурт полезен своими живыми молочнокислыми бактериями. Они помогают справиться с возможными последствиями недоедания и снижают риск появления проблем со здоровьем. Также йогурт может помочь, если у ребенка диарея или запоры.

Лучше выбирать натуральный йогурт без сахара и добавлять в него фрукты.

Оливковое масло

Жиры в рационе важны для любого человека, не только для ребенка. Для приготовления блюд следует отдавать предпочтение оливковому маслу. Но время от времени можно готовить и на сливочном.

Бобовые

Про бобовые часто забывают, хотя содержащиеся в нем белок, клетчатка, минералы и витамины очень важны для здоровья ребенка. Обычно рекомендуется от двух до четырех порций бобовых в неделю. Это может быть чечевица, фасоль, нут или горох.

Мясо и рыба

Мясо и рыба должны присутствовать во всех основных приемах пищи и дополняться небольшим количеством молочных продуктов и орехов. Желательно готовить красное мясо и жирную рыбу хотя бы один раз в неделю.

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