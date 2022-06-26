Невролог Хорошев заявил, что шоколад и красное вино вызывают мигрень

Иногда человек может столкнуться с приступами мигрени после употребления некоторых продуктов. Фото: unsplash

Иногда человек может столкнуться с приступами мигрени после употребления некоторых продуктов. Фото: unsplash

Врач-невролог Павел Хорошев рассказал, какие продукты питания могут спровоцировать головные боли.

Медик отметил в разговоре с радио Sputnik, что иногда человек может столкнуться с приступами мигрени после употребления некоторых продуктов. В частности, головная боль может появиться из-за жирного мяса. Кроме того, мигрень могут вызвать такие напитки, как красное вино, чай, кофе и энергетики.

По словам Хорошева, если человек часто испытывает головные боли, то ему следует ограничить употребление жирного мяса или вовсе от него отказаться. Он отметил, что некоторым пациентам с мигренью помогает вегетарианская диета.

Также причиной мигренозных атак может стать сыр, шоколада, сахарозаменитель аспартам и усилитель вкуса глутамат.

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