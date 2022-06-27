Как российские туристы смогут добраться до Финляндии после открытия границы

Россияне смогут добраться до Финляндии только на самолете с пересадками. Фото: pixabay

Россияне смогут добраться до Финляндии только на самолете с пересадками. Фото: pixabay

Эксперт по туризму Александра Гридина объяснила, как россияне смогут добраться до Финляндии после 30 июня, когда страна откроет границы для туристов.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», Финляндия готовится открыть границы для российских туристов 30 июня. При этом распоряжение правительства Суоми двухлетней давности о запрете на передвижение россиян через сухопутные границы по-прежнему будет действовать. Добраться до Финляндии можно будет только на самолете.

По словам Гридиной, из-за пандемии коронавируса въезд в Финляндию «по земле» для россиян невозможен, кроме как по определенным веским причинам. Это может быть лечение, вид на жительство, а также родственники и связанные с ними обстоятельства.

Эксперт подчеркнула, что закрыта только сухопутная граница. Для туристов будет доступно только авиасообщение. Но из-за закрытого неба россияне смогут добраться до Финляндии только с пересадками, например, через Турцию.

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