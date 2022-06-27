Сергей Перминов: «Время напомнить европейским грешникам про уголовный кодекс, присягу и основные законы»

Как считает Перминов, "лидеры" сейчас думают о чем угодно, но только не о национальных интересах собственных стран. Фото: пресс-служба Перминова

Как считает Перминов, "лидеры" сейчас думают о чем угодно, но только не о национальных интересах собственных стран. Фото: пресс-служба Перминова

Заместитель секретаря генсовета «Единой России», сенатор от Ленобласти Сергей Перминов подготовил заметки на тему заката европейской истории.

В своих заметках для Телеграм-канала «Тайны Ленинградского двора» Перминов отметил, что нынешние политики Германии, США и Великобритании изощрены в обеспечении «фигур прикрытия». Тем самым они упускают из внимания «большую картину» и пути в ней, которые они обязались находить для своих граждан.

«Время напомнить европейским грешникам про уголовный кодекс, присягу и основные законы», — пишет Перминов.

Как считает политик, «лидеры» сейчас думают о чем угодно, но только не о национальных интересах собственных стран. Своими действиями, как отмечает Перминов, они обрекают себя на исторический позор. Об этом пишет Online47.

Сенатор подчеркнул, что «предельно эгоистичесную и эгоцентричную» западную элиту непременно ждет разоблачение. И случится это, когда будет выгодно тем, кто займет их место.

«Только тогда, когда политики, очевидно, уже новой волны сочтут необходимым это в новых целях. <…> Попытки навязать некие ошибки Г.Шредеру и А.Меркель — яркий пример того, как сегодня пресловутый хвост «виляет собакой». Но все это, как может после оказаться, лишь верхушка другого, зловещего и печального для немцев сценария», — утверждает Перминов.

Политик также обращается к истории с «Северным потоком». Он напомнил, что в строительстве «трубы» участвовали крупнейшие энергоконцерны Европы: «Газпром», французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall Dea AG.

По словам Перминова, в «Северный поток» были вложены миллиарды евро, которые должны были «отбиться» на объемах российского газа. Но, как он отмечает, «на горло наступили». Единственной страной, которая пошла против «Газпрома» и ввела санкции, была Канада, хотя российская компания там бизнеса не ведет.

«Он элегантно облек в метафору и назвал это «санкционной запутанностью». Эта запутанность — на шее немцев. Эта запутанность — страшный гордиев узел, который нацепили себе с бойскаутской готовностью нынешние правители ФРГ и перерубить который в обозримом будущем они не смогут в своем шествии слепых к пропасти», — пишет сенатор.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Сергей Перминов предложил решение от кибернападений на региональные СМИ.