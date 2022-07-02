В России оказали поддержку производителям препаратов для животных

С первого июля 2022 года упростили процедуру государственной регистрации кормовых добавок для животных .

Такая мера направлена на снижение административной нагрузки на производителей препаратов для животных, а также ускорение вывода ветеринарных лекарств на рынок. Также принятая мера должна не допустить нарушений в работе важной для продовольственной безопасности отрасли животноводства. Об этом пишут «АБН».

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому сокращаются сроки государственной регистрации такой продукции с 45 до 35 рабочих дней.

На сегодняшний день также расширен список лекарственных препаратов, которые подходят для ветеринарного применения. Их можно будет регистрировать в течение 60 рабочих дней. С этого месяца в этот список входят оригинальные лекарственные препараты российского производства, заменяющие зарубежные аналоги.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в июне путешествовать из Петербурга по России и за границу отправились более 1,5 тысячи кошек и собак.