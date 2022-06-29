За июнь из Пулково в путешествие отправились 1,5 тысячи животных

За июнь из Пулково в путешествие отправились 1,5 тысячи животных. Фото: Unsplash

За июнь из Пулково в путешествие отправились 1,5 тысячи животных. Фото: Unsplash

В Управлении Россельхознадзора рассказали, что в июне путешествовать из Петербурге по России и за границу отправились более 1,5 тысячи кошек и собак.

С начала уходящего месяца сотрудники Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 1 558 четвероногих. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В число животных, прошедших ветеринарный контроль, вошли и те, кто планировал отправиться путешествовать по России, и те, кто полетел за пределы страны.

В общей сложности 1 127 домашних питомцев полетели по разным регионам России, а еще 431 животное отправилось за границу. В ходе проверки животных обследовали на наличие болезней. Также у летящих за границу подтвердили наличие микрочипов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что лоси в жару бегут на дороги Петербурга и Ленинградской области. Водителей просят быть крайне осторожными.