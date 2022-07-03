Цен на новостройки в России могут снизиться к ноябрю

Российские застройщики к концу осени могут снизить стоимость квартир в новостройках на 20-25%, прогнозируют эксперты.

Как пишут «Известия», одна только ипотеки под 7% будет недостаточно для возвращения спроса к прежним показателям. Чтобы приступить к новому циклу роста рынок будет вынужден прибегнуть к снижению цен на 20-25% в этом году.

Застройщики уже начали предлагать такие скидки, а к октябрю-ноябрю за ними должны последовать и официальные цены, публикуемые на досках объявлений, считают в компании Realiste .

Эксперты подчеркивают, что ипотека под 7% кажется доступной, но ощутимого роста спроса на жилье не ожидается. Это связно с одновременным ростом стоимости квартир в России на 30-50% и резким сокращением доходов россиян. Поэтому одна только ипотека под 7% не поможет восстановить рынок.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что риелтор заявила, что отмена налога с 3 млн рублей при обмене жилья простимулирует спрос на новостройки.