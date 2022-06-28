Риелтор заявила, что отмена налога с 3 млн рублей при обмене жилья простимулирует спрос на новостройки

Сейчас налогом при продаже жилья не облагается только сумма в один миллион рублей. Фото: Pixabay

Сейчас налогом при продаже жилья не облагается только сумма в один миллион рублей. Фото: Pixabay

Риелтор Екатерина Брюханова оценила инициативу по увеличению необлагаемой налогом суммы при продаже жилья.

С инициативой повысить сумму, которая не облагается налогом при продаже жилья, с одного до трех миллионов рублей, выступила федеральная компания «Этажи». Условием для такого послабления станет обязательная покупка нового жилья вместо проданного, сообщают «Известия».

Риелтор считает это предложение своевременным, ведь нынешние условия продажи квартиры или дома не совсем выгодны для граждан. Например, продавая жилье за 5 миллионов рублей, придется заплатить налог в 13%, если оно было в собственности менее пяти лет. Налогом не облагается только сумма в один миллион рублей. Об этом пишет «МК в Питере».

«Это предложение уже интереснее. А касательно нового дома, наверное, это нужно чтобы вкладывались в новостройки и использовали ипотеку, потому что все равно денег с продажи не хватит на покупку нового жилья», — предположила специалист.

По мнению эксперта, реализация инициативы простимулирует спрос на новостройки и упростит жизнь людям, которые хотят приобрести себе новое жилье. Также это поможет снизить использование серых схем, когда люди ищут способы снизить издержки при продаже.

Брюханова заверила, что за реализацией инициативы не последует повышение расценок на услуги риелторов. Но и резкого роста спроса на них тоже не ожидается: люди все равно продолжат экономить в силу общей экономической ситуации в стране.