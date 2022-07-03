«Оранжевый» уровень погодной опасности в Петербурге продлили до вторника

Пожарная опасность объявлена в городе в связи с очень сухой и жаркой погодой. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Пожарная опасность объявлена в городе в связи с очень сухой и жаркой погодой. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Из-за жаркой погоды в Петербурге пока не будут отменять «оранжевый» уровень погодной опасности.

По данным Росгидрометцентра, уровень пожарной опасности четвертого класса будет действовать в Северной столице до полуночи вторника, 5 июля.

Как сообщили в Смольном, пожарная опасность объявлена в городе в связи с очень сухой и жаркой погодой, при которой возрастает риск пожаров.

«Оранжевый» — это третий уровень погодной опасности, при котором имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

К жителям города обратились с просьбой проявлять особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге в воскресенье жара спадет до +29 градусов. В понедельник тоже возможны грозы, температура особо не изменится.