В Петербурге в воскресенье жара спадет до +29 градусов

Жара в Петербурге начинает сбавлять обороты. В воскресенье ожидается не больше +29 градусов, а также возможны грозы.
Сегодня к Северной столице подойдет атмосферный фронт с запада. Облаков в небе прибавится, местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы.
Как сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, температура воздуха в Петербурге составит от +27 до +29 градусов, в Ленобласти местами жара может достигнуть +31 градуса. Ветер северо-западных направлений -9 м/с, при грозе порывистый.
Атмосферное давление останется на уровне 763 мм рт.ст., что выше нормы.
В понедельник тоже возможны грозы, температура особо не изменится.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге уровень погодной опасности повысился до «оранжевого».