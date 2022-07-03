В Петербурге в воскресенье жара спадет до +29 градусов

В Петербурге будут жара и дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Петербурге будут жара и дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Жара в Петербурге начинает сбавлять обороты. В воскресенье ожидается не больше +29 градусов, а также возможны грозы.

Сегодня к Северной столице подойдет атмосферный фронт с запада. Облаков в небе прибавится, местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы.

Как сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, температура воздуха в Петербурге составит от +27 до +29 градусов, в Ленобласти местами жара может достигнуть +31 градуса. Ветер северо-западных направлений -9 м/с, при грозе порывистый.

Атмосферное давление останется на уровне 763 мм рт.ст., что выше нормы.

В понедельник тоже возможны грозы, температура особо не изменится.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге уровень погодной опасности повысился до «оранжевого».