В Петербурге уровень погодной опасности повысился до «оранжевого»

В Петербурге уровень погодной опасности повысился до &#171;оранжевого&#187;
В Петербурге уровень погодной опасности повысился до "оранжевого". Фото: Unsplash

Атмосфера в Северной столице начинает накаляться, -уровень погодной опасности повысился до «оранжевого».

В городе объявлена пожарная опасность четвертого класса, сообщают в Смольном. По информации Росгидрометцентра, на территории Петербурга до 01 часа 4 июля будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности.

Пожарная опасность повысилась до четвертого класса. До сих пор в городе стоит очень жаркая погода.

«Оранжевый» является третьим уровнем погодной опасности, означающим опасную погоду. Специалисты предупреждают, что существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Горожан просят проявлять особую осторожность.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что cегодня, 2 июля, температура воздуха второй раз подряд побила рекорд, который был установлен более 10 лет назад.

новости СПб оранжевый погодная опасность Пожарная опасность


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Кудрово монтажника насмерть засыпало грунтом
Как с этим справиться? Диетолог рассказала, почему при отказе от курения ...
В Петербурге уровень погодной опасности повысился до «оранжевого»
Из обгоревшей двушки в Невском районе госпитализировали женщину
Жара в Петербурге второй день подряд перекрыла рекорд 2011 года
На Большевиков оставленный без присмотра пятилетний мальчик выпал из окна ...
В Петербурге прошла генеральная репетиция концерта группы ...
Диетолог опроверг то, что сладкая дыня вредит здоровью