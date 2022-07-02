Жара в Петербурге второй день подряд перекрыла рекорд 2011 года

Жара в Петербурге второй день подряд перекрыла рекорд 2011 года. Фото: Unsplash

Жара в Петербурге второй день подряд перекрыла рекорд 2011 года. Фото: Unsplash

Подходит к концу один из самых жарких обещанных синоптиками дней в Северной столице. Сегодня, 2 июля, температура воздуха второй раз подряд побила рекорд, который был установлен более 10 лет назад.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов озвучил сегодняшнее максимальное повышение температуры, которое составило +31,8 градусов. В настоящее время столбик термометра постепенно начинает опускаться, но поставленного рекорда это не отменяет.

Вчера, 1 июля, по словам Колесова, воздух в Петербурге прогрелся до 31,9 градуса.

Завтра в городе станет на несколько градусов прохладнее, но, возможно, не слишком ощутимо. Эти выходные пока стали самыми жарками за весь 2022 год.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцы решили послушать совет главного синоптика города Александра Колесова и «бежать» из города на выходных