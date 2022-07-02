Желающие выбраться за город столпились на Финляндском вокзале в Петербурге

Желающие выбраться за город столпились на Финляндском вокзале в Петербурге
Желающие выбраться за город столпились на Финляндском вокзале в Петербурге. Фото: группа "ВКонтакте"/"Питер в Кармане"

Петербуржцы решили послушать совет главного синоптика города Александра Колесова и «бежать» из города на выходных. Температура накаляется, и атмосфера на вокзалах, к слову, тоже.

На Финляндском вокзале собрались толпы желающих отправиться за город. Очевидцы советуют покупать билеты через сеть, чтобы хоть немного освободить место на самом вокзале и освободить кассы. Фотографии заполненных залов появились в группе социальной сети «ВКонтакте» «Питер в кармане».

В целом, сегодняшний день уже заранее был определен как один из самых жарких. По прогнозам синоптиков столбики термометров стремятся к отметке +32 градуса. Может быть снова побит температурный рекорд.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что столбик термометра в Петербурге прыгает до рекордных значений. Колесов предостерег, что в эти выходные будет так жарко, что лучше буквально бежать загород.

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