Главный синоптик Петербурга посоветовал бежать из города на выходных

Столбик термометра в Петербурге прыгает до рекордных значений. По прогнозу специалиста, в эти выходные будет так жарко, что лучше буквально бежать загород.

«Отдохнули немного, три дня в Санкт-Петербурге было прохладно, всего то 26-28 градусов», — пишет главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Теперь же специалист рекомендует не засиживаться в городе, особенно в эту субботу. Антициклон прогревается и становится все жарче, и жарче.

Колесов рассказал, что сегодня и завтра, вероятно, будут побиты рекорды температур, которые и без того составляли +30.9 градусов 1 июля и +31,5 2 июля в 2011 году. Сегодня ожидается прогрев воздуха до +31 градуса, а в субботу даже до +33 градусов.

Колесов заметил, что могут быть кратковременные дожди днем в воскресенье, которые, правда, сильно не исправят ситуацию, — все еще будет жарко, но уже до +30 градусов.

На следующей неделе может быть понижение температур.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что погода стала причиной введения «желтого» уровня опасности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 1 июля.