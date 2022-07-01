Из-за сильной жары в Петербурге и Ленобласти днем вводится «желтый» уровень опасности

Жаркая погода стала причиной введения «желтого» уровня опасности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сегодня, 1 июля.

Новый месяц начался с жарких температур, и в Смольном горожан предупредили, что в связи с этим вводится повышенный уровень опасности.

«Желтый» уровень погодной опасности пока установлен с 13 до 18 часов. По данным Росгидрометцентра, ожидается повышение температуры воздуха до 31 градуса. Осадков в течение дня не будет, атмосферное давление почти не изменится. При этом ветер будет переменный и очень слабый.

Жителей Петербурга и Ленобласти просят соблюдать осторожность и предусмотрительность на такой жаркой погоде.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня, 1 июля, температуры будут близки к рекордным, передает синоптик. Воздух прогреется до 30-32 градусов, а по области эти показатели достигнут 28-33 градусов. Ветер при этом будет северо-западный со скоростью 1-6 м/с.