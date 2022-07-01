В первый день июля воздух в Петербурге прогреется практически до рекордных температур

В первый день июля воздух в Петербурге прогреется практически до рекордных температур. Фото: Baltphoto/Андрей_Пронин

В первый день июля воздух в Петербурге прогреется практически до рекордных температур. Фото: Baltphoto/Андрей_Пронин

Уже второй месяц лета начался с жары. Сегодня температуры будут близки к рекордным, передает синоптик.

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, синоптическая ситуация в Санкт-Петербурге 1 июля останется под управлением антициклона. В связи с этим ожидается малооблачная, спокойная, жаркая погода. Температура будет близкой к к суточному рекорду этого дня.

Сегодня воздух прогреется до 30-32 градусов, а по области эти показатели достигнут 28-33 градусов. Ветер при этом будет северо-западный со скоростью 1-6 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Завтра дождей снова не предвидится. Вновь будет жарко и без дождей, заверил Леус.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Колесов подвел итоги уходящего июня. Выяснилось, что был установлен новый рекорд солнечного сияния.