Колесов подвел итоги июля и рассказал о рекорде в 140 часов

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов подвел итоги уходящего июня. Выяснилось, что был установлен новый рекорд солнечного сияния.

Синоптик отметил, что несмотря на то, что июнь начался с прохлады, в третьей декаде потеплело. Правда, и так, и так есть недовольные, как обычно.

Подчеркивается, что значительное потепление в последнюю неделю июня сильно увеличило аномалию температуры воздуха, которая за месяц составила +1,5 гр. от нормы 1991-2020 годов. При этом осадков выпало немного ,- всего 67% , даже сильный дождь в середине месяца не смог восполнить пробелы.

Также в июне был только один день с +30 градусной температурой, и в дополнение пара жарких ночей. После установился антициклон и разогнал на периферию все облака. Таким образом, солнечное сияние в третьей декаде июня в Петербурге выходит на первое место по продолжительности. В общей сложности уже получается часов 140 в третьей декаде. По словам Колесова, последние 35 лет такого длительного солнечного сияния в городе не отмечалось ни в одну декаду июня. Всего 138 часов было в первой декаде 2007 и 2011 годов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что температура в Петербурге и в Москве будет выше нормы уже вначале июля.