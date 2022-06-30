В Гидрометцентре предупредили, что июль в Петербурге стартует с температурой выше нормы

В Гидрометцентре предупредили, что июль в Петербурге стартует с температурой выше нормы. Фото: Pxhere

В Гидрометцентре предупредили, что июль в Петербурге стартует с температурой выше нормы. Фото: Pxhere

Глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд дал прогноз на июль. По словам синоптика, температура в Петербурге и в Москве будет выше нормы уже вначале июля.

По прогнозу, в столицах ожидается жаркая погода с температурой воздуха выше климатической нормы на 4-6°С. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что в Центральном и Северо-западном федеральных округах погода будет достаточно жаркой. В Санкт-Петербурге 30-градусная жара перекинется с конца июня на начало июля, а в Москве конец июня будет чуть прохладнее, — около 26 градусов, но в первых числах июля воздух прогреется до 30-31 градусов.

Также синоптик сообщил, что в некоторых регионах начало июля будет прохладным. Речь идет об Омской области, Урале и Приволжском федеральном округе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Министерстве здравоохранения Российской Федерации напомнили, почему жара может быть опасна, а также рассказали, как спастись от высоких температур.