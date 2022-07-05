Дожди принесут прохладу в Петербург. Первая половина дня может пройти с грозами

В Петербург с дождями придет прохлада. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербург с дождями придет прохлада. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Во вторник, 5 июля, в Санкт-Петербурге стало чуть-чуть посвежее. После душных, жарких дней горожане столкнуться с кратковременными дождями, местами даже с грозами.

Сегодня Петербург находится в зоне фронтального раздела, рассказывает ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус. Синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием атмосферного фронта, который вытянулся через территорию Европейской России с севера на юг, и сейчас медленно смещается к востоку.

По прогнозу синоптика, при облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Леус заметил, что в городе гроза может застать первую половину дня.

В течение дня температура воздуха составит уже привычные +25 и +27 градусов, по области это показатели достигнут от +24 до+29 градусов. Ветер ожидается северо-западный 3-8 м/с, при грозе дойдет до порывистого.

Атмосферное давление будет слабо расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Синоптик обнадежил, что завтра прохлада будет более ощутимой, при этому осадков в основном не предвидится.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургское МЧС предупредило жителей города об ухудшении погоды, которое ожидается во вторник, 5 июля.