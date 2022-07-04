МЧС: на Петербург надвигаются ливни с грозами и ветер до 17 м/с

МЧС: на Петербург надвигаются ливни с грозами и ветер до 17 м/с
В Петербурге ожидаются дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербургское МЧС предупредило жителей города об ухудшении погоды, которое ожидается во вторник, 5 июля.

Об этом городское управление ведомства сообщило со ссылкой на прогноз синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Сообщается, что завтра в Петербурге пройдут ливни с грозами, местами возможен град. Также метеорологи прогнозируют усиление ветра, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду. Непогода ждет петербуржцев в первой половине дня, после обеда возможны лишь кратковременные дожди.

В ночь на 5 июля в городе будет без осадков и похолодает до +16…+18 градусов, а в середине дня ожидается от +24 до +26 градусов. Атмосферное давление продолжит слабо снижаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Теплосеть» в ближайшие два дня проведет испытания в Василеостровском районе.

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