«Теплосеть» в ближайшие два дня проведет испытания в Василеостровском районе

В Василеостровском районе Петербурга в ближайшие два дня будут проходить испытания теплосетей.

Как сообщили в петербургской «Теплосети», гидравлические испытания на Васильевском острове запланированы на 5 и 6 июля.

Во вторник в зону испытаний попадут улицы Детская, Камская, Весельная, Шевченко, Донская, Карташихина, Наличная, Гаванская, Опочинина, Репина и Канареечная, проспекты Большой, Средний, Малый, Среднегаванский, переулки Тучков Волховский, Академический, Биржевой, набережные Университетская, Макарова, реки Смоленки, Шмидта и Шкиперский проток. Кроме того, испытают теплосети на Косой, Кожевенной и Кадетской линиях, а также линиях В.О. с 1-й по 29-ю.

В среду работы будут проводиться на улицах Наличная, Мичманская, Кораблестроителей, Вадима Шефнера, Капитанская, Нахимова, Железноводская, Уральская, Парусная, Беринга, проспекты Большой, Кима, Малый, проезды Адмиралтейский и Галерный, бульвары Головина, Александра Грина и Вилькицкий, набережные Морская и Новосмоленская, переулки Каховского и Одоевского, Шкиперский проток, Невская губа, Кожевенная линия и площадь Морской Славы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ТЭК будет проводить испытания теплосетей в пяти районах Петербурга до 8 июля.