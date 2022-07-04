ТЭК будет проводить испытания теплосетей в пяти районах Петербурга до 8 июля

ТЭК будет проводить испытания теплосетей в пяти районах Петербурга до 8 июля
Теплосети испытают в пяти районах. Фото: ГУП «ТЭК СПб»

С понедельника по пятницу в пяти районах Петербурга будут проводиться гидравлические испытания.

Как сообщили в петербургском ТЭК, теплосети будут испытывать в Выборгском, Калининском, Кронштадтском, Невском и Фрунзенском районах.

Петербуржцы могут узнать о зоне проведения испытаний на сайте ТЭК в разделе «Оперативная информация», а о графике отключения горячей воды — в разделе «График отключений».

В случае коммунальных аварий жителей города просят не приближаться к местам разлива, не заходить за ограждения и не подходить к автомобилю, если он оказался в воде. О повреждениях коммуникаций можно сообщить по телефонам 112 или 004, а также на «горячую линию» ТЭК — 601-93-93.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «оранжевый» уровень погодной опасности в Петербурге продлили до вторника.

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