ТЭК будет проводить испытания теплосетей в пяти районах Петербурга до 8 июля

С понедельника по пятницу в пяти районах Петербурга будут проводиться гидравлические испытания.

Как сообщили в петербургском ТЭК, теплосети будут испытывать в Выборгском, Калининском, Кронштадтском, Невском и Фрунзенском районах.

Петербуржцы могут узнать о зоне проведения испытаний на сайте ТЭК в разделе «Оперативная информация», а о графике отключения горячей воды — в разделе «График отключений».

В случае коммунальных аварий жителей города просят не приближаться к местам разлива, не заходить за ограждения и не подходить к автомобилю, если он оказался в воде. О повреждениях коммуникаций можно сообщить по телефонам 112 или 004, а также на «горячую линию» ТЭК — 601-93-93.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «оранжевый» уровень погодной опасности в Петербурге продлили до вторника.