Специалисты извлекли из Охты труп мужчины в нижнем белье

Вероятно, еще одного утопленника достали из водоема Петербурга в воскресенье, 3 июля.

Как стало известно Gazeta.SPB, вечером, около 19:17 в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении трупа в реке Охта на Красногвардейской площади, 3. Специалисты оперативно выехали на место происшествия.

Позже, по прибытию на место, правоохранители определили, что мужчине на вид 35 лет, при этом особых примет погибший не имеет. Известно, что он был одет в трусы, по чему можно предположить, что в жаркую погоду гражданин решил искупаться, но, видимо, неудачно.

В настоящий момент по факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела Личность мужчины пока не установлена.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за лето текущего года известны истории со многими петербуржцами захлебнувшимися в воде, при этом, как выяснилось, всех утопленников настигла печальная участь в непригодных для купания водоемах.