Все петербургские утопленники текущего года погибли в непригодных для купания водоемах

За лето 2022 года уже на сегодняшний день известны истории со многими петербуржцами захлебнувшимися в воде, при этом, как выяснилось, всех утопленников настигла печальная участь в непригодных для купания водоемах.

В единственном разрешенном для купания водоеме жертв, насколько известно, пока не было. Напомним, что по информации Роспотребнадзора, единственным пригодным для купания местом в черте города является Ольгинский пруд, который находится Выборгском районе.

Как пишет Neva.Today, этот пруд является одним из немногих мест, где сначала 2022 года, не было зафиксировано смертей от утопления. Правда, 3 июля одного из подростков там все же поджидала опасность, но его удалось спасти. Известно, что он зацепился ногами за водоросли, запаниковал и наглотался воды. Девочку удалось вытащить на сушу, после чего была вызвана скорая.

На остальных 23 пляжах в черте города ситуация обстоит крайне печально. С начала купального сезона, в общей сложности утонули 13 человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по СПб 30 июня. За выходные число утопленников увеличилось еще как минимум четыре человека.

В эту жарку субботу, когда температуры побили рекорд с 2011 года, один из мужчин решил искупаться в Орловском карьере, но самостоятельно выплыть на берег уже не смог. Мертвого гражданина на берег доставали спасатели. В эту же аномально жаркую субботу МЧС прибыло к мосту Красный Судостроитель, который перекинут через реку Охта. В этом месте, в воде, тело мужчины обнаружили местные жители.

Суббота стала роковым днем для многих человек, — также известно, что в этот день на пляже «Суздальские озера» погиб ребенок. Во время купания двенадцатилетняя девочка захлебнулась водой. По информации издания, погибшая пошла купаться в озеро одна, а ее брат и мать в это время находились на берегу. Спустя некоторое время спасатели получили сигнал о пропаже девочки. Выяснилось, что девочка захлебнулась водой, после чего добраться до берега уже не смогла.

Два случая из трех отмечаются в Выборгском районе, в нескольких километрах от того самого места, которое официально разрешено специалистами для купания.

Смерти не закончились одним жарким днем. В воскресенье погода снова располагала к тому, чтобы пойти освежиться в каком-нибудь водоеме, поэтому 3 июля в Красном селе во время купания в Безымянном озере утонул мужчина.

В общей сложности с начала лета в водоемах города, по предварительной информации, погибли 17 человек. С июня по сентябрь прошлого года в городских прудах и озерах утонули 42 взрослых и два ребенка. Такие показатели стали самыми высокими показателями зав последние 5 лет, как сообщается в ежегодном докладе ГУ МЧС по Петербургу, при этом спасти в 2021 году удалось 108 утопающих.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ночь на 2 июля во Всеволожском районе полуторагодовалый мальчик утонул в карьере. Возбуждено уголовное дело.