Маленький мальчик утонул на карьере в Ленобласти, пока родители спали в палатке

Во Всеволожском районе полуторагодовалый мальчик утонул в карьере. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел в ночь на 2 июля на карьере Запстрой в Лесколово. Семья мальчика приехала туда отдыхать с палатками. Ночью они легли спать и закрыли палатку на молнию, но ребенку удалось выбраться. Уже утром родители обнаружили малыша в воде. Реанимационные действия не помогли, мальчик скончался.

Мальчик проживал с матерью, отцом и старшей сестрой на Плесецкой улице в Петербурге. Семья благополучная, в поле зрение правоохранителей раньше не попадала.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что десятилетняя девочка утонула в Озерках. Бригада скорой помощи пыталась реанимировать утонувшую, но она уже была в состоянии клинической смерти. Ее экстренно доставили в реанимацию, где девочка скончалась.