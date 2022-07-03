Десятилетнюю девочку достали из воды в Озерках мертвой

Не умеющая плавать 10-летняя школьница утонула в водоеме в Озерках, сообщили в Педиатрическом университете.

Девочка отдыхала на пляже в Озерках вместе с матерью и родственниками. Она не умела плавать, но все равно пошла купаться. Через 10 минут взрослые заметили пропажу ребенка. Самостоятельные поиски ни к чему не привели, поэтому к месту вызвали спасателей. Они нашли ребенка на дне водоема.

Бригада скорой помощи пыталась реанимировать утонувшую, но она уже была в состоянии клинической смерти. Ее экстренно доставили в реанимацию университета, где девочка скончалась.

«Мероприятия в клинике университета были также безрезультатны, организм ребенка не откликнулся, потому что очень долго пробыл в воде. Было упущено много времени», – сообщили в вузе.

О произошедшем сообщили правоохранителям.

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