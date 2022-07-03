Почти 50 детей пропали в Петербурге с начала лета

По числу пропавших детей в июне лидирует Выборгский район, где искали девятерых человек. Фото: pixabay

По числу пропавших детей в июне лидирует Выборгский район, где искали девятерых человек. Фото: pixabay

В июне правоохранительные органы Петербурга практически ежедневно принимали заявления о пропавших без вести детях.

Как пишет Neva.Today, всего с начала лета в Северной столице пропали 49 детей. Чаще всего к полиции обращались с просьбой отыскать мальчиков — всего 27 человек, также пропавшими числились 22 девочки. Некоторых из них находили в день пропажи, а кого-то до сих пор ждут дома.

По числу пропавших детей в июне лидирует Выборгский район, где искали девятерых человек. За ним идут Московский район с семью пропавшими и Кировский район с пятью пропавшими.

Многие из пропавших — трудные подростки из социальных центров и другие дети со сложным детством. Например, за месяц одна 16-летняя воспитанница смогла дважды сбежать из соццентра в Курортном районе и один раз из больницы во Фрунзенском районе.

Каждый раз ее находили и возвращали воспитателям, но теперь она состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Еще одного ребенка нашли целым и невредимым в Курортном районе. Днем 21 июня 10-летний мальчик ушел погулять в Зеленогорский парк культуры, но к вечеру не вернулся. Взволнованная мать обратилась в полицию и сообщила, что сын не выходит на связь. Вскоре ребенка нашли целым и невредимым на Приморском шоссе. Его передали матери.

Поиски пропавших детей не всегда заканчиваются успешно. Так, 29 июня, пропал восьмилетний мальчик, отдыхавший на пляже Дубки в Сестрорецке вместе со старшим братом, тетей и ее дочкой. Братья пошли купаться, после чего старший вышел из воды, а вот младшего больше никто не видел. Мальчика искали по всему пляжу в надежде, что он куда-то ушел, но через несколько часов его тело достали из Финского залива с признаками утопления.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пропавшего на пляже мальчика достали из Финского залива мертвым.