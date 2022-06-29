Пропавшего на пляже мальчика достали из Финского залива мертвым

В Курортном районе Петербурга на Финском заливе утонул девятилетний мальчик.

Как стало известно Gazeta.SPb, полицию на Дубковский пляж в Сестрорецке вызвала женщина и сообщила о пропаже племянника. Со слов тети, мальчик зашел в воду и не вышел.

Следственно-оперативная группа на месте выяснила, что звонившая в полицию отдыхала на пляже с четырехлетней дочкой и двумя племянниками-братьями девяти и 12-ти лет. Мальчики пошли купаться и через 10 минут старший вышел из воды, а его брат нет. Взрослые пытались самостоятельно найти ребенка, но в итоге пришлось звонить в службу «112».

Пропавшего нашли через четыре с лишним часа уже мертвым — мальчик утонул. Труп направили в морг.

Проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

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