Школьника, пинавшего машины во дворе на Маркина, госпитализировали с отравлением

На Петроградской стороне 12-летний мальчик в неадекватном состоянии пинал машины. Приехала полиция и вызвала ребенку скорую.

Как стало известно Gazeta.SPb, днем на детской площадке во дворе на улице Маркина заметили подростка, который вел себя неадекватно, пинал и дергал ручки припаркованных машин.

Прибывшему наряду полиции мальчик представился и назвал свой адрес проживания, после чего медики отвезли его в больницу. Выяснилось, что школьник надышался неизвестным газом.

В медучреждении ему диагностировали острое ингаляционное отравление неустановленным веществом. Также в больнице установили, что ребенок болеет ковидом. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Мальчик живет с мамой на улице Красного Курсанта и учится в шестом классе. О госпитализации сына женщина узнала от сотрудников полиции. Правоохранителям она сказала, что ребенок ушел гулять.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в молодого петербуржца выстрелили из пневмата на проспекте Ветеранов.