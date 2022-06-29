В молодого петербуржца выстрелили из пневмата на проспекте Ветеранов

В молодого петербуржца выстрелили из пневмата на проспекте Ветеранов
Неизвестный выстрелил в юношу на проспекте Ветеранов. Фото: google.maps

Полиция Кировского района разыскивает хулигана, выстрелившего в прохожего.

Как стало известно Gazeta.SPb, утром во вторник в травматологический пункт самостоятельно пришел 19-летний молодой человек, проживающий на Дачном проспекте. Медики диагностировали пулевое пневматическое повреждение левой кисти и инородное тело в мягких тканях. Ему перевязали рану и отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Пострадавший рассказал полицейским, что около часа ночи неизвестный мужчина выстрелил в него из пневматического пистолета. Это произошло у дома №29 по проспекту Ветеранов.

Стражи порядка хотели просмотреть записи с камер видеонаблюдения, но оно там отсутствует. Правоохранители составили ориентировку по приметам, озвученным молодым человеком. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что уборщицу изнасиловал и ограбил соотечественник на улице Розенштейна.

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